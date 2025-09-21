Valute / GFAIW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GFAIW: Guardforce AI Co , Limited - Warrant
0.1930 USD 0.0070 (3.50%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GFAIW ha avuto una variazione del -3.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1801 e ad un massimo di 0.1998.
Segui le dinamiche di Guardforce AI Co , Limited - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.1801 0.1998
Intervallo Annuale
0.0600 0.9710
- Chiusura Precedente
- 0.2000
- Apertura
- 0.1998
- Bid
- 0.1930
- Ask
- 0.1960
- Minimo
- 0.1801
- Massimo
- 0.1998
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -3.50%
- Variazione Mensile
- -4.93%
- Variazione Semestrale
- -8.10%
- Variazione Annuale
- 87.93%
21 settembre, domenica