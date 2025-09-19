KurseKategorien
GFAIW: Guardforce AI Co , Limited - Warrant

0.1930 USD 0.0070 (3.50%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GFAIW hat sich für heute um -3.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1801 bis zu einem Hoch von 0.1998 gehandelt.

Verfolgen Sie die Guardforce AI Co , Limited - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Tagesspanne
0.1801 0.1998
Jahresspanne
0.0600 0.9710
Vorheriger Schlusskurs
0.2000
Eröffnung
0.1998
Bid
0.1930
Ask
0.1960
Tief
0.1801
Hoch
0.1998
Volumen
3
Tagesänderung
-3.50%
Monatsänderung
-4.93%
6-Monatsänderung
-8.10%
Jahresänderung
87.93%
