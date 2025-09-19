Währungen / GFAIW
GFAIW: Guardforce AI Co , Limited - Warrant
0.1930 USD 0.0070 (3.50%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GFAIW hat sich für heute um -3.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1801 bis zu einem Hoch von 0.1998 gehandelt.
Verfolgen Sie die Guardforce AI Co , Limited - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.1801 0.1998
Jahresspanne
0.0600 0.9710
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2000
- Eröffnung
- 0.1998
- Bid
- 0.1930
- Ask
- 0.1960
- Tief
- 0.1801
- Hoch
- 0.1998
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -3.50%
- Monatsänderung
- -4.93%
- 6-Monatsänderung
- -8.10%
- Jahresänderung
- 87.93%
