Курс GFAIW за сегодня изменился на -8.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2016, а максимальная — 0.2400.

Следите за динамикой Guardforce AI Co , Limited - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.