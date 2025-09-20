CotationsSections
GFAIW: Guardforce AI Co , Limited - Warrant

0.1930 USD 0.0070 (3.50%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GFAIW a changé de -3.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1801 et à un maximum de 0.1998.

Suivez la dynamique Guardforce AI Co , Limited - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.1801 0.1998
Range Annuel
0.0600 0.9710
Clôture Précédente
0.2000
Ouverture
0.1998
Bid
0.1930
Ask
0.1960
Plus Bas
0.1801
Plus Haut
0.1998
Volume
3
Changement quotidien
-3.50%
Changement Mensuel
-4.93%
Changement à 6 Mois
-8.10%
Changement Annuel
87.93%
