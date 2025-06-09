FiyatlarBölümler
Dövizler / GAL
GAL: SPDR SSgA Global Allocation ETF

49.00 USD 0.29 (0.59%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GAL fiyatı bugün -0.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 48.98 ve Yüksek fiyatı olarak 49.04 aralığında işlem gördü.

SPDR SSgA Global Allocation ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

GAL haberleri

Günlük aralık
48.98 49.04
Yıllık aralık
41.35 49.52
Önceki kapanış
49.29
Açılış
49.04
Satış
49.00
Alış
49.30
Düşük
48.98
Yüksek
49.04
Hacim
12
Günlük değişim
-0.59%
Aylık değişim
2.28%
6 aylık değişim
9.30%
Yıllık değişim
8.00%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
0.800 M
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.664 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
20.5%
Beklenti
7.9%
Önceki
-1.8%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.607 M
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
0.177 M
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%