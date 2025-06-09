CotizacionesSecciones
GAL: SPDR SSgA Global Allocation ETF

49.29 USD 0.12 (0.24%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GAL de hoy ha cambiado un -0.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.29, mientras que el máximo ha alcanzado 49.52.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR SSgA Global Allocation ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
49.29 49.52
Rango anual
41.35 49.52
Cierres anteriores
49.41
Open
49.51
Bid
49.29
Ask
49.59
Low
49.29
High
49.52
Volumen
21
Cambio diario
-0.24%
Cambio mensual
2.88%
Cambio a 6 meses
9.95%
Cambio anual
8.64%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas
Act.
0.800 M
Pronós.
0.692 M
Prev.
0.664 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas m/m
Act.
20.5%
Pronós.
7.9%
Prev.
-1.8%
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
-0.607 M
Pronós.
-2.631 M
Prev.
-9.285 M
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
0.177 M
Pronós.
-0.329 M
Prev.
-0.296 M
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 5 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.724%