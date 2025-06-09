CotaçõesSeções
GAL: SPDR SSgA Global Allocation ETF

49.29 USD 0.12 (0.24%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GAL para hoje mudou para -0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 49.29 e o mais alto foi 49.52.

Veja a dinâmica do par de moedas SPDR SSgA Global Allocation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
49.29 49.52
Faixa anual
41.35 49.52
Fechamento anterior
49.41
Open
49.51
Bid
49.29
Ask
49.59
Low
49.29
High
49.52
Volume
21
Mudança diária
-0.24%
Mudança mensal
2.88%
Mudança de 6 meses
9.95%
Mudança anual
8.64%
