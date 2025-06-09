Moedas / GAL
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GAL: SPDR SSgA Global Allocation ETF
49.29 USD 0.12 (0.24%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GAL para hoje mudou para -0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 49.29 e o mais alto foi 49.52.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR SSgA Global Allocation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
49.29 49.52
Faixa anual
41.35 49.52
- Fechamento anterior
- 49.41
- Open
- 49.51
- Bid
- 49.29
- Ask
- 49.59
- Low
- 49.29
- High
- 49.52
- Volume
- 21
- Mudança diária
- -0.24%
- Mudança mensal
- 2.88%
- Mudança de 6 meses
- 9.95%
- Mudança anual
- 8.64%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
- Atu.
- 0.800 milh
- Projeç.
- 0.692 milh
- Prév.
- 0.664 milh
14:00
USD
- Atu.
- 20.5%
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -1.8%
14:30
USD
- Atu.
- -0.607 milh
- Projeç.
- -2.631 milh
- Prév.
- -9.285 milh
14:30
USD
- Atu.
- 0.177 milh
- Projeç.
- -0.329 milh
- Prév.
- -0.296 milh
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.724%