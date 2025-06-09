KurseKategorien
GAL: SPDR SSgA Global Allocation ETF

49.29 USD 0.12 (0.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GAL hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.29 bis zu einem Hoch von 49.52 gehandelt.

Der Wechselkurs von GAL hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.29 bis zu einem Hoch von 49.52 gehandelt.

Tagesspanne
49.29 49.52
Jahresspanne
41.35 49.52
Vorheriger Schlusskurs
49.41
Eröffnung
49.51
Bid
49.29
Ask
49.59
Tief
49.29
Hoch
49.52
Volumen
21
Tagesänderung
-0.24%
Monatsänderung
2.88%
6-Monatsänderung
9.95%
Jahresänderung
8.64%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%