GAL: SPDR SSgA Global Allocation ETF
49.29 USD 0.12 (0.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GAL hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.29 bis zu einem Hoch von 49.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR SSgA Global Allocation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
49.29 49.52
Jahresspanne
41.35 49.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.41
- Eröffnung
- 49.51
- Bid
- 49.29
- Ask
- 49.59
- Tief
- 49.29
- Hoch
- 49.52
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- -0.24%
- Monatsänderung
- 2.88%
- 6-Monatsänderung
- 9.95%
- Jahresänderung
- 8.64%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%