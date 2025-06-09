КотировкиРазделы
Валюты / GAL
Назад в Рынок акций США

GAL: SPDR SSgA Global Allocation ETF

49.29 USD 0.12 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GAL за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.29, а максимальная — 49.52.

Следите за динамикой SPDR SSgA Global Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GAL

Дневной диапазон
49.29 49.52
Годовой диапазон
41.35 49.52
Предыдущее закрытие
49.41
Open
49.51
Bid
49.29
Ask
49.59
Low
49.29
High
49.52
Объем
21
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
2.88%
6-месячное изменение
9.95%
Годовое изменение
8.64%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%