Валюты / GAL
GAL: SPDR SSgA Global Allocation ETF
49.29 USD 0.12 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GAL за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.29, а максимальная — 49.52.
Следите за динамикой SPDR SSgA Global Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
49.29 49.52
Годовой диапазон
41.35 49.52
- Предыдущее закрытие
- 49.41
- Open
- 49.51
- Bid
- 49.29
- Ask
- 49.59
- Low
- 49.29
- High
- 49.52
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 2.88%
- 6-месячное изменение
- 9.95%
- Годовое изменение
- 8.64%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%