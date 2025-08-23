FiyatlarBölümler
FXY
FXY: Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust

62.17 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FXY fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 62.16 ve Yüksek fiyatı olarak 62.24 aralığında işlem gördü.

Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
62.16 62.24
Yıllık aralık
58.25 65.64
Önceki kapanış
62.17
Açılış
62.18
Satış
62.17
Alış
62.47
Düşük
62.16
Yüksek
62.24
Hacim
359
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
0.32%
6 aylık değişim
0.81%
Yıllık değişim
-3.21%
21 Eylül, Pazar