KurseKategorien
Währungen / FXY
Zurück zum Aktien

FXY: Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust

62.20 USD 0.03 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FXY hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.18 bis zu einem Hoch von 62.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FXY News

Tagesspanne
62.18 62.24
Jahresspanne
58.25 65.64
Vorheriger Schlusskurs
62.17
Eröffnung
62.18
Bid
62.20
Ask
62.50
Tief
62.18
Hoch
62.24
Volumen
79
Tagesänderung
0.05%
Monatsänderung
0.37%
6-Monatsänderung
0.86%
Jahresänderung
-3.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K