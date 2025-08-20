通貨 / FXY
FXY: Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
62.17 USD 0.52 (0.83%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FXYの今日の為替レートは、-0.83%変化しました。日中、通貨は1あたり62.06の安値と62.24の高値で取引されました。
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
62.06 62.24
1年のレンジ
58.25 65.64
- 以前の終値
- 62.69
- 始値
- 62.20
- 買値
- 62.17
- 買値
- 62.47
- 安値
- 62.06
- 高値
- 62.24
- 出来高
- 355
- 1日の変化
- -0.83%
- 1ヶ月の変化
- 0.32%
- 6ヶ月の変化
- 0.81%
- 1年の変化
- -3.21%
