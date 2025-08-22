CotationsSections
FXY: Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust

62.17 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FXY a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 62.16 et à un maximum de 62.24.

Suivez la dynamique Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
62.16 62.24
Range Annuel
58.25 65.64
Clôture Précédente
62.17
Ouverture
62.18
Bid
62.17
Ask
62.47
Plus Bas
62.16
Plus Haut
62.24
Volume
359
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
0.32%
Changement à 6 Mois
0.81%
Changement Annuel
-3.21%
20 septembre, samedi