FiyatlarBölümler
Dövizler / FUSB
Geri dön - Hisse senetleri

FUSB: First US Bancshares Inc

13.69 USD 1.01 (7.97%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FUSB fiyatı bugün 7.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.15 ve Yüksek fiyatı olarak 13.69 aralığında işlem gördü.

First US Bancshares Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FUSB haberleri

Günlük aralık
12.15 13.69
Yıllık aralık
10.47 14.30
Önceki kapanış
12.68
Açılış
12.31
Satış
13.69
Alış
13.99
Düşük
12.15
Yüksek
13.69
Hacim
10
Günlük değişim
7.97%
Aylık değişim
20.83%
6 aylık değişim
1.41%
Yıllık değişim
17.01%
21 Eylül, Pazar