FUSB: First US Bancshares Inc
13.69 USD 1.01 (7.97%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FUSB ha avuto una variazione del 7.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.15 e ad un massimo di 13.69.
Segui le dinamiche di First US Bancshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
12.15 13.69
Intervallo Annuale
10.47 14.30
- Chiusura Precedente
- 12.68
- Apertura
- 12.31
- Bid
- 13.69
- Ask
- 13.99
- Minimo
- 12.15
- Massimo
- 13.69
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- 7.97%
- Variazione Mensile
- 20.83%
- Variazione Semestrale
- 1.41%
- Variazione Annuale
- 17.01%
21 settembre, domenica