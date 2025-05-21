クォートセクション
通貨 / FUSB
FUSB: First US Bancshares Inc

12.68 USD 0.02 (0.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FUSBの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり12.68の安値と12.68の高値で取引されました。

First US Bancshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
12.68 12.68
1年のレンジ
10.47 14.30
以前の終値
12.70
始値
12.68
買値
12.68
買値
12.98
安値
12.68
高値
12.68
出来高
1
1日の変化
-0.16%
1ヶ月の変化
11.92%
6ヶ月の変化
-6.07%
1年の変化
8.38%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K