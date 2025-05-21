Währungen / FUSB
FUSB: First US Bancshares Inc
12.68 USD 0.02 (0.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FUSB hat sich für heute um -0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.68 bis zu einem Hoch von 12.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die First US Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
12.68 12.68
Jahresspanne
10.47 14.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.70
- Eröffnung
- 12.68
- Bid
- 12.68
- Ask
- 12.98
- Tief
- 12.68
- Hoch
- 12.68
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.16%
- Monatsänderung
- 11.92%
- 6-Monatsänderung
- -6.07%
- Jahresänderung
- 8.38%
