Dövizler / FUBO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FUBO: fuboTV Inc
4.35 USD 0.02 (0.46%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FUBO fiyatı bugün -0.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.33 ve Yüksek fiyatı olarak 4.48 aralığında işlem gördü.
fuboTV Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FUBO haberleri
- fuboTV’s Weak Moat Keeps Me Bearish Despite Disney Deal (NYSE:FUBO)
- Fubo's Content Strategy: Can Niche Sports Keep Subscribers?
- 3 Stocks That Have Already Doubled in 2025
- Growth Stock Alert: Are You Missing Out on These 120% Gainers?
- Disney Bets on Sports Streaming: Will ESPN's New DTC Launch Win Big?
- 2 Stocks Under $10 That Can Double Again in 2025
- Noble Capital initiates coverage on Newsmax stock with Outperform rating
- What's Going On With FuboTV Stock Monday? - FuboTV (NYSE:FUBO)
- Molotov signs carriage deal with Ligue 1 for 2025/2026 season
- DAZN and Fubo partner to expand sports streaming options in Canada
- 2 Stocks Under $5 to Buy in August
- Why Fast-paced Mover fuboTV (FUBO) Is a Great Choice for Value Investors
- FuboTV director Leff sells shares worth $243,111
- Roku Stock (NASDAQ:ROKU) Dips as Howdy Installation Proves a Mite Aggressive - TipRanks.com
- FuboTV director Leff sells shares worth $435k
- FuboTV executive chairman Bronfman sells $435k in shares
- Disney Banks on NFL Deal: Will ESPN's New Streaming Push Pay Off?
- 2 Stocks That Have More Than Doubled in the Past Year and Still Have Room to Run
- Needham reiterates Buy rating on fuboTV stock, cites Disney deal upside
- What's Going On With FuboTV Stock Friday? - FuboTV (NYSE:FUBO)
- fuboTV (FUBO) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- fuboTV Inc. (FUBO) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- fuboTV (FUBO) Q2 Revenue Beats Estimates
- Fubotv earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
Günlük aralık
4.33 4.48
Yıllık aralık
1.21 6.46
- Önceki kapanış
- 4.37
- Açılış
- 4.35
- Satış
- 4.35
- Alış
- 4.65
- Düşük
- 4.33
- Yüksek
- 4.48
- Hacim
- 7.560 K
- Günlük değişim
- -0.46%
- Aylık değişim
- 25.00%
- 6 aylık değişim
- 48.97%
- Yıllık değişim
- 210.71%
21 Eylül, Pazar