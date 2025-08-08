货币 / FUBO
FUBO: fuboTV Inc
4.23 USD 0.07 (1.63%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FUBO汇率已更改-1.63%。当日，交易品种以低点4.22和高点4.34进行交易。
关注fuboTV Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
4.22 4.34
年范围
1.21 6.46
- 前一天收盘价
- 4.30
- 开盘价
- 4.30
- 卖价
- 4.23
- 买价
- 4.53
- 最低价
- 4.22
- 最高价
- 4.34
- 交易量
- 4.021 K
- 日变化
- -1.63%
- 月变化
- 21.55%
- 6个月变化
- 44.86%
- 年变化
- 202.14%
