FUBO: fuboTV Inc
4.30 USD 0.05 (1.15%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FUBO за сегодня изменился на -1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.16, а максимальная — 4.39.
Следите за динамикой fuboTV Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.16 4.39
Годовой диапазон
1.21 6.46
- Предыдущее закрытие
- 4.35
- Open
- 4.37
- Bid
- 4.30
- Ask
- 4.60
- Low
- 4.16
- High
- 4.39
- Объем
- 7.962 K
- Дневное изменение
- -1.15%
- Месячное изменение
- 23.56%
- 6-месячное изменение
- 47.26%
- Годовое изменение
- 207.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.