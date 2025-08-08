КотировкиРазделы
FUBO
FUBO: fuboTV Inc

4.30 USD 0.05 (1.15%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FUBO за сегодня изменился на -1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.16, а максимальная — 4.39.

Следите за динамикой fuboTV Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.16 4.39
Годовой диапазон
1.21 6.46
Предыдущее закрытие
4.35
Open
4.37
Bid
4.30
Ask
4.60
Low
4.16
High
4.39
Объем
7.962 K
Дневное изменение
-1.15%
Месячное изменение
23.56%
6-месячное изменение
47.26%
Годовое изменение
207.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.