FTGS hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün First Trust Growth Strength ETF hisse senedi 36.55 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 36.50 - 36.60 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 36.37 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 61 değerine ulaştı. FTGS canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

First Trust Growth Strength ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? First Trust Growth Strength ETF hisse senedi şu anda 36.55 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 18.21% ve USD değerlerini izler. FTGS hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FTGS hisse senedi nasıl alınır? First Trust Growth Strength ETF hisselerini şu anki 36.55 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 36.55 ve Ask 36.85 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 61 ve günlük değişim oranı -0.14% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FTGS fiyat hareketlerini takip edin.

FTGS hisse senedine nasıl yatırım yapılır? First Trust Growth Strength ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 25.74 - 36.65 ve mevcut fiyatı 36.55 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 36.55 veya Ask 36.85 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.27% ve 6 aylık değişim oranı 19.52% değerlerini karşılaştırır. FTGS fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

First Trust Growth Strength ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? First Trust Growth Strength ETF hisse senedi yıllık olarak 36.65 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 25.74 - 36.65). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 36.37 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust Growth Strength ETF performansını takip edin.

First Trust Growth Strength ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? First Trust Growth Strength ETF (FTGS) hisse senedi yıllık olarak en düşük 25.74 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 36.55 ve hareket ettiği yıllık aralık 25.74 - 36.65 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FTGS fiyat hareketlerini izleyin.