FTGS: First Trust Growth Strength ETF

36.03 USD 0.05 (0.14%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FTGS a changé de 0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.90 et à un maximum de 36.16.

Suivez la dynamique First Trust Growth Strength ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
35.90 36.16
Range Annuel
25.74 36.43
Clôture Précédente
35.98
Ouverture
36.16
Bid
36.03
Ask
36.33
Plus Bas
35.90
Plus Haut
36.16
Volume
150
Changement quotidien
0.14%
Changement Mensuel
2.77%
Changement à 6 Mois
21.68%
Changement Annuel
15.52%
20 septembre, samedi