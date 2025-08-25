QuotazioniSezioni
Valute / FTGS
Tornare a Azioni

FTGS: First Trust Growth Strength ETF

36.03 USD 0.05 (0.14%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FTGS ha avuto una variazione del 0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.90 e ad un massimo di 36.16.

Segui le dinamiche di First Trust Growth Strength ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FTGS News

Intervallo Giornaliero
35.90 36.16
Intervallo Annuale
25.74 36.43
Chiusura Precedente
35.98
Apertura
36.16
Bid
36.03
Ask
36.33
Minimo
35.90
Massimo
36.16
Volume
150
Variazione giornaliera
0.14%
Variazione Mensile
2.77%
Variazione Semestrale
21.68%
Variazione Annuale
15.52%
21 settembre, domenica