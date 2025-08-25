Valute / FTGS
FTGS: First Trust Growth Strength ETF
36.03 USD 0.05 (0.14%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FTGS ha avuto una variazione del 0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.90 e ad un massimo di 36.16.
Segui le dinamiche di First Trust Growth Strength ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
35.90 36.16
Intervallo Annuale
25.74 36.43
- Chiusura Precedente
- 35.98
- Apertura
- 36.16
- Bid
- 36.03
- Ask
- 36.33
- Minimo
- 35.90
- Massimo
- 36.16
- Volume
- 150
- Variazione giornaliera
- 0.14%
- Variazione Mensile
- 2.77%
- Variazione Semestrale
- 21.68%
- Variazione Annuale
- 15.52%
21 settembre, domenica