FTGS: First Trust Growth Strength ETF

36.01 USD 0.03 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FTGS hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.90 bis zu einem Hoch von 36.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust Growth Strength ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
35.90 36.16
Jahresspanne
25.74 36.43
Vorheriger Schlusskurs
35.98
Eröffnung
36.16
Bid
36.01
Ask
36.31
Tief
35.90
Hoch
36.16
Volumen
104
Tagesänderung
0.08%
Monatsänderung
2.71%
6-Monatsänderung
21.61%
Jahresänderung
15.45%
