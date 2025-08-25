Währungen / FTGS
FTGS: First Trust Growth Strength ETF
36.01 USD 0.03 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FTGS hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.90 bis zu einem Hoch von 36.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Growth Strength ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
35.90 36.16
Jahresspanne
25.74 36.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.98
- Eröffnung
- 36.16
- Bid
- 36.01
- Ask
- 36.31
- Tief
- 35.90
- Hoch
- 36.16
- Volumen
- 104
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- 2.71%
- 6-Monatsänderung
- 21.61%
- Jahresänderung
- 15.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K