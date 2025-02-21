Dövizler / FTAIM
FTAIM: FTAI Aviation Ltd - 9.500% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative
26.54 USD 0.08 (0.30%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FTAIM fiyatı bugün 0.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.42 ve Yüksek fiyatı olarak 26.68 aralığında işlem gördü.
FTAI Aviation Ltd - 9.500% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FTAIM haberleri
Günlük aralık
26.42 26.68
Yıllık aralık
24.60 28.16
- Önceki kapanış
- 26.46
- Açılış
- 26.68
- Satış
- 26.54
- Alış
- 26.84
- Düşük
- 26.42
- Yüksek
- 26.68
- Hacim
- 11
- Günlük değişim
- 0.30%
- Aylık değişim
- -0.19%
- 6 aylık değişim
- 2.35%
- Yıllık değişim
- 1.07%
21 Eylül, Pazar