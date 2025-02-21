Valute / FTAIM
FTAIM: FTAI Aviation Ltd - 9.500% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative
26.54 USD 0.08 (0.30%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FTAIM ha avuto una variazione del 0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.42 e ad un massimo di 26.68.
Segui le dinamiche di FTAI Aviation Ltd - 9.500% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
26.42 26.68
Intervallo Annuale
24.60 28.16
- Chiusura Precedente
- 26.46
- Apertura
- 26.68
- Bid
- 26.54
- Ask
- 26.84
- Minimo
- 26.42
- Massimo
- 26.68
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- 0.30%
- Variazione Mensile
- -0.19%
- Variazione Semestrale
- 2.35%
- Variazione Annuale
- 1.07%
20 settembre, sabato