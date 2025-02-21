QuotazioniSezioni
Valute / FTAIM
Tornare a Azioni

FTAIM: FTAI Aviation Ltd - 9.500% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative

26.54 USD 0.08 (0.30%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FTAIM ha avuto una variazione del 0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.42 e ad un massimo di 26.68.

Segui le dinamiche di FTAI Aviation Ltd - 9.500% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FTAIM News

Intervallo Giornaliero
26.42 26.68
Intervallo Annuale
24.60 28.16
Chiusura Precedente
26.46
Apertura
26.68
Bid
26.54
Ask
26.84
Minimo
26.42
Massimo
26.68
Volume
11
Variazione giornaliera
0.30%
Variazione Mensile
-0.19%
Variazione Semestrale
2.35%
Variazione Annuale
1.07%
20 settembre, sabato