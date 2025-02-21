货币 / FTAIM
FTAIM: FTAI Aviation Ltd - 9.500% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative
26.60 USD 0.20 (0.76%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FTAIM汇率已更改0.76%。当日，交易品种以低点26.48和高点26.74进行交易。
关注FTAI Aviation Ltd - 9.500% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
26.48 26.74
年范围
24.60 28.16
- 前一天收盘价
- 26.40
- 开盘价
- 26.48
- 卖价
- 26.60
- 买价
- 26.90
- 最低价
- 26.48
- 最高价
- 26.74
- 交易量
- 17
- 日变化
- 0.76%
- 月变化
- 0.04%
- 6个月变化
- 2.58%
- 年变化
- 1.29%
