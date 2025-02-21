クォートセクション
通貨 / FTAIM
FTAIM: FTAI Aviation Ltd - 9.500% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative

26.46 USD 0.14 (0.53%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FTAIMの今日の為替レートは、-0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり26.46の安値と26.89の高値で取引されました。

FTAI Aviation Ltd - 9.500% Fixed-Rate Reset Series D Cumulativeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
26.46 26.89
1年のレンジ
24.60 28.16
以前の終値
26.60
始値
26.72
買値
26.46
買値
26.76
安値
26.46
高値
26.89
出来高
10
1日の変化
-0.53%
1ヶ月の変化
-0.49%
6ヶ月の変化
2.04%
1年の変化
0.76%
