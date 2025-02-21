Валюты / FTAIM
FTAIM: FTAI Aviation Ltd - 9.500% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative
26.40 USD 0.32 (1.20%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FTAIM за сегодня изменился на -1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.40, а максимальная — 26.77.
Следите за динамикой FTAI Aviation Ltd - 9.500% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
26.40 26.77
Годовой диапазон
24.60 28.16
- Предыдущее закрытие
- 26.72
- Open
- 26.49
- Bid
- 26.40
- Ask
- 26.70
- Low
- 26.40
- High
- 26.77
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- -1.20%
- Месячное изменение
- -0.71%
- 6-месячное изменение
- 1.81%
- Годовое изменение
- 0.53%
