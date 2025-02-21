КотировкиРазделы
Валюты / FTAIM
Назад в Рынок акций США

FTAIM: FTAI Aviation Ltd - 9.500% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative

26.40 USD 0.32 (1.20%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FTAIM за сегодня изменился на -1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.40, а максимальная — 26.77.

Следите за динамикой FTAI Aviation Ltd - 9.500% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FTAIM

Дневной диапазон
26.40 26.77
Годовой диапазон
24.60 28.16
Предыдущее закрытие
26.72
Open
26.49
Bid
26.40
Ask
26.70
Low
26.40
High
26.77
Объем
20
Дневное изменение
-1.20%
Месячное изменение
-0.71%
6-месячное изменение
1.81%
Годовое изменение
0.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.