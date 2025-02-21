Währungen / FTAIM
FTAIM: FTAI Aviation Ltd - 9.500% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative
26.46 USD 0.14 (0.53%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FTAIM hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.46 bis zu einem Hoch von 26.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die FTAI Aviation Ltd - 9.500% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FTAIM News
Tagesspanne
26.46 26.89
Jahresspanne
24.60 28.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.60
- Eröffnung
- 26.72
- Bid
- 26.46
- Ask
- 26.76
- Tief
- 26.46
- Hoch
- 26.89
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -0.53%
- Monatsänderung
- -0.49%
- 6-Monatsänderung
- 2.04%
- Jahresänderung
- 0.76%
