FTAIM: FTAI Aviation Ltd - 9.500% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative

26.46 USD 0.14 (0.53%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FTAIM hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.46 bis zu einem Hoch von 26.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die FTAI Aviation Ltd - 9.500% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
26.46 26.89
Jahresspanne
24.60 28.16
Vorheriger Schlusskurs
26.60
Eröffnung
26.72
Bid
26.46
Ask
26.76
Tief
26.46
Hoch
26.89
Volumen
10
Tagesänderung
-0.53%
Monatsänderung
-0.49%
6-Monatsänderung
2.04%
Jahresänderung
0.76%
