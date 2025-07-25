FiyatlarBölümler
Dövizler / FRAF
Geri dön - Hisse senetleri

FRAF: Franklin Financial Services Corporation

48.92 USD 0.15 (0.31%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FRAF fiyatı bugün 0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 48.36 ve Yüksek fiyatı olarak 49.42 aralığında işlem gördü.

Franklin Financial Services Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FRAF haberleri

Günlük aralık
48.36 49.42
Yıllık aralık
28.01 49.42
Önceki kapanış
48.77
Açılış
48.76
Satış
48.92
Alış
49.22
Düşük
48.36
Yüksek
49.42
Hacim
160
Günlük değişim
0.31%
Aylık değişim
4.84%
6 aylık değişim
37.42%
Yıllık değişim
63.07%
21 Eylül, Pazar