FRAF: Franklin Financial Services Corporation

47.44 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FRAF за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.30, а максимальная — 47.62.

Следите за динамикой Franklin Financial Services Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
47.30 47.62
Годовой диапазон
28.01 48.24
Предыдущее закрытие
47.46
Open
47.30
Bid
47.44
Ask
47.74
Low
47.30
High
47.62
Объем
22
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
1.67%
6-месячное изменение
33.26%
Годовое изменение
58.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.