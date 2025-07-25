Valute / FRAF
FRAF: Franklin Financial Services Corporation
48.92 USD 0.15 (0.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FRAF ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.36 e ad un massimo di 49.42.
Segui le dinamiche di Franklin Financial Services Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
48.36 49.42
Intervallo Annuale
28.01 49.42
- Chiusura Precedente
- 48.77
- Apertura
- 48.76
- Bid
- 48.92
- Ask
- 49.22
- Minimo
- 48.36
- Massimo
- 49.42
- Volume
- 160
- Variazione giornaliera
- 0.31%
- Variazione Mensile
- 4.84%
- Variazione Semestrale
- 37.42%
- Variazione Annuale
- 63.07%
21 settembre, domenica