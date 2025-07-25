QuotazioniSezioni
FRAF: Franklin Financial Services Corporation

48.92 USD 0.15 (0.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FRAF ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.36 e ad un massimo di 49.42.

Segui le dinamiche di Franklin Financial Services Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
48.36 49.42
Intervallo Annuale
28.01 49.42
Chiusura Precedente
48.77
Apertura
48.76
Bid
48.92
Ask
49.22
Minimo
48.36
Massimo
49.42
Volume
160
Variazione giornaliera
0.31%
Variazione Mensile
4.84%
Variazione Semestrale
37.42%
Variazione Annuale
63.07%
21 settembre, domenica