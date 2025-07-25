Währungen / FRAF
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FRAF: Franklin Financial Services Corporation
48.99 USD 0.22 (0.45%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FRAF hat sich für heute um 0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.75 bis zu einem Hoch von 48.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Franklin Financial Services Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
48.75 48.99
Jahresspanne
28.01 49.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.77
- Eröffnung
- 48.76
- Bid
- 48.99
- Ask
- 49.29
- Tief
- 48.75
- Hoch
- 48.99
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- 0.45%
- Monatsänderung
- 4.99%
- 6-Monatsänderung
- 37.61%
- Jahresänderung
- 63.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K