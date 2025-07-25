クォートセクション
通貨 / FRAF
FRAF: Franklin Financial Services Corporation

48.77 USD 0.97 (2.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FRAFの今日の為替レートは、2.03%変化しました。日中、通貨は1あたり48.56の安値と49.00の高値で取引されました。

Franklin Financial Services Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
48.56 49.00
1年のレンジ
28.01 49.00
以前の終値
47.80
始値
48.75
買値
48.77
買値
49.07
安値
48.56
高値
49.00
出来高
53
1日の変化
2.03%
1ヶ月の変化
4.52%
6ヶ月の変化
36.99%
1年の変化
62.57%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
