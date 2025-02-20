Dövizler / FPI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FPI: Farmland Partners Inc
10.93 USD 0.13 (1.18%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FPI fiyatı bugün -1.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.91 ve Yüksek fiyatı olarak 11.07 aralığında işlem gördü.
Farmland Partners Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FPI haberleri
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow In Week Ended July 25
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Earnings call transcript: Farmland Partners Q2 2025 earnings beat forecasts
- Farmland Partners Q2 2025 slides: Strategic dispositions drive profitability
- Farmland Partners (FPI) Lags Q2 FFO Estimates
- Farmland Partners: Not Enough Discount To Net Asset Value (NYSE:FPI)
- Shheikh.io Launches SHHEIKH Token Presale for Blockchain-Backed Real‑World Asset Investments
- ’Amber waves of grain’ recede in America’s heartland as wheat farmers struggle
- Sealy & Company Announces Retirement of CFO and Appointment of Successor
- REITweek Conference: Fresh Data On All Things REIT
- CareTrust REIT Stock Gets Technical Rating Upgrade
- Losers Of REIT Earnings Season
- The Perfect Storm Is Forming For REIT Outperformance
- Buy The Dip: 6%-Yielding Inflation Hedges Getting Way Too Cheap
- Jim Cramer: Fiserv Is 'One Of The Greatest Fintechs,' Calls This Tech Company A Meme Stock - Fiserv (NYSE:FI), Farmland Partners (NYSE:FPI)
- Farmland Partners: Interim Value Via Asset Sales, Long Term Via Strategic Pivot (NYSE:FPI)
- 5 REITs Ripe For Buyout
- Gladstone Land: You Shouldn't Get 7.5% Yield On Preferreds, Yet Here We Are (LAND)
- REIT Replay: REIT Share Prices Tick Up During Week Ended Feb. 21
- Why I Don't Invest In REIT ETFs
- Bad Vibes, Positive Results
- Farmland Partners Inc. (FPI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
10.91 11.07
Yıllık aralık
9.66 12.87
- Önceki kapanış
- 11.06
- Açılış
- 11.01
- Satış
- 10.93
- Alış
- 11.23
- Düşük
- 10.91
- Yüksek
- 11.07
- Hacim
- 228
- Günlük değişim
- -1.18%
- Aylık değişim
- 0.37%
- 6 aylık değişim
- -1.18%
- Yıllık değişim
- 5.00%
21 Eylül, Pazar