FPI: Farmland Partners Inc
10.93 USD 0.13 (1.18%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FPI 환율이 오늘 -1.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.91이고 고가는 11.07이었습니다.
Farmland Partners Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
10.91 11.07
년간 변동
9.66 12.87
- 이전 종가
- 11.06
- 시가
- 11.01
- Bid
- 10.93
- Ask
- 11.23
- 저가
- 10.91
- 고가
- 11.07
- 볼륨
- 228
- 일일 변동
- -1.18%
- 월 변동
- 0.37%
- 6개월 변동
- -1.18%
- 년간 변동율
- 5.00%
20 9월, 토요일