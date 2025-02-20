KurseKategorien
Währungen / FPI
Zurück zum Aktien

FPI: Farmland Partners Inc

11.06 USD 0.15 (1.37%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FPI hat sich für heute um 1.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.86 bis zu einem Hoch von 11.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die Farmland Partners Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FPI News

Tagesspanne
10.86 11.07
Jahresspanne
9.66 12.87
Vorheriger Schlusskurs
10.91
Eröffnung
10.87
Bid
11.06
Ask
11.36
Tief
10.86
Hoch
11.07
Volumen
515
Tagesänderung
1.37%
Monatsänderung
1.56%
6-Monatsänderung
0.00%
Jahresänderung
6.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K