FPI: Farmland Partners Inc
11.06 USD 0.15 (1.37%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FPI hat sich für heute um 1.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.86 bis zu einem Hoch von 11.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Farmland Partners Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.86 11.07
Jahresspanne
9.66 12.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.91
- Eröffnung
- 10.87
- Bid
- 11.06
- Ask
- 11.36
- Tief
- 10.86
- Hoch
- 11.07
- Volumen
- 515
- Tagesänderung
- 1.37%
- Monatsänderung
- 1.56%
- 6-Monatsänderung
- 0.00%
- Jahresänderung
- 6.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K