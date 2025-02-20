通貨 / FPI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FPI: Farmland Partners Inc
11.06 USD 0.15 (1.37%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FPIの今日の為替レートは、1.37%変化しました。日中、通貨は1あたり10.86の安値と11.07の高値で取引されました。
Farmland Partners Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FPI News
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow In Week Ended July 25
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Earnings call transcript: Farmland Partners Q2 2025 earnings beat forecasts
- Farmland Partners Q2 2025 slides: Strategic dispositions drive profitability
- Farmland Partners (FPI) Lags Q2 FFO Estimates
- Farmland Partners: Not Enough Discount To Net Asset Value (NYSE:FPI)
- Shheikh.io Launches SHHEIKH Token Presale for Blockchain-Backed Real‑World Asset Investments
- ’Amber waves of grain’ recede in America’s heartland as wheat farmers struggle
- Sealy & Company Announces Retirement of CFO and Appointment of Successor
- REITweek Conference: Fresh Data On All Things REIT
- CareTrust REIT Stock Gets Technical Rating Upgrade
- Losers Of REIT Earnings Season
- The Perfect Storm Is Forming For REIT Outperformance
- Buy The Dip: 6%-Yielding Inflation Hedges Getting Way Too Cheap
- Jim Cramer: Fiserv Is 'One Of The Greatest Fintechs,' Calls This Tech Company A Meme Stock - Fiserv (NYSE:FI), Farmland Partners (NYSE:FPI)
- Farmland Partners: Interim Value Via Asset Sales, Long Term Via Strategic Pivot (NYSE:FPI)
- 5 REITs Ripe For Buyout
- Gladstone Land: You Shouldn't Get 7.5% Yield On Preferreds, Yet Here We Are (LAND)
- REIT Replay: REIT Share Prices Tick Up During Week Ended Feb. 21
- Why I Don't Invest In REIT ETFs
- Bad Vibes, Positive Results
- Farmland Partners Inc. (FPI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
10.86 11.07
1年のレンジ
9.66 12.87
- 以前の終値
- 10.91
- 始値
- 10.87
- 買値
- 11.06
- 買値
- 11.36
- 安値
- 10.86
- 高値
- 11.07
- 出来高
- 515
- 1日の変化
- 1.37%
- 1ヶ月の変化
- 1.56%
- 6ヶ月の変化
- 0.00%
- 1年の変化
- 6.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K