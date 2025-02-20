Валюты / FPI
FPI: Farmland Partners Inc
10.98 USD 0.05 (0.46%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FPI за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.88, а максимальная — 11.06.
Следите за динамикой Farmland Partners Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FPI
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow In Week Ended July 25
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Earnings call transcript: Farmland Partners Q2 2025 earnings beat forecasts
- Farmland Partners Q2 2025 slides: Strategic dispositions drive profitability
- Farmland Partners (FPI) Lags Q2 FFO Estimates
- Farmland Partners: Not Enough Discount To Net Asset Value (NYSE:FPI)
- Shheikh.io Launches SHHEIKH Token Presale for Blockchain-Backed Real‑World Asset Investments
- ’Amber waves of grain’ recede in America’s heartland as wheat farmers struggle
- Sealy & Company Announces Retirement of CFO and Appointment of Successor
- REITweek Conference: Fresh Data On All Things REIT
- CareTrust REIT Stock Gets Technical Rating Upgrade
- Losers Of REIT Earnings Season
- The Perfect Storm Is Forming For REIT Outperformance
- Buy The Dip: 6%-Yielding Inflation Hedges Getting Way Too Cheap
- Jim Cramer: Fiserv Is 'One Of The Greatest Fintechs,' Calls This Tech Company A Meme Stock - Fiserv (NYSE:FI), Farmland Partners (NYSE:FPI)
- Farmland Partners: Interim Value Via Asset Sales, Long Term Via Strategic Pivot (NYSE:FPI)
- 5 REITs Ripe For Buyout
- Gladstone Land: You Shouldn't Get 7.5% Yield On Preferreds, Yet Here We Are (LAND)
- REIT Replay: REIT Share Prices Tick Up During Week Ended Feb. 21
- Why I Don't Invest In REIT ETFs
- Bad Vibes, Positive Results
- Farmland Partners Inc. (FPI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
10.88 11.06
Годовой диапазон
9.66 12.87
- Предыдущее закрытие
- 10.93
- Open
- 10.90
- Bid
- 10.98
- Ask
- 11.28
- Low
- 10.88
- High
- 11.06
- Объем
- 387
- Дневное изменение
- 0.46%
- Месячное изменение
- 0.83%
- 6-месячное изменение
- -0.72%
- Годовое изменение
- 5.48%
