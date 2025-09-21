Dövizler / FLYU
FLYU: Bank of Montreal MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN
58.79 USD 0.92 (1.59%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FLYU fiyatı bugün 1.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 58.79 ve Yüksek fiyatı olarak 58.79 aralığında işlem gördü.
Bank of Montreal MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
58.79 58.79
Yıllık aralık
22.10 70.86
- Önceki kapanış
- 57.87
- Açılış
- 58.79
- Satış
- 58.79
- Alış
- 59.09
- Düşük
- 58.79
- Yüksek
- 58.79
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- 1.59%
- Aylık değişim
- -1.36%
- 6 aylık değişim
- 55.00%
- Yıllık değişim
- 36.06%
21 Eylül, Pazar