FLYU: Bank of Montreal MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN

58.79 USD 0.92 (1.59%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FLYU a changé de 1.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 58.79 et à un maximum de 58.79.

Suivez la dynamique Bank of Montreal MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
58.79 58.79
Range Annuel
22.10 70.86
Clôture Précédente
57.87
Ouverture
58.79
Bid
58.79
Ask
59.09
Plus Bas
58.79
Plus Haut
58.79
Volume
1
Changement quotidien
1.59%
Changement Mensuel
-1.36%
Changement à 6 Mois
55.00%
Changement Annuel
36.06%
