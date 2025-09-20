QuotazioniSezioni
Valute / FLYU
Tornare a Azioni

FLYU: Bank of Montreal MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN

58.79 USD 0.92 (1.59%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FLYU ha avuto una variazione del 1.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 58.79 e ad un massimo di 58.79.

Segui le dinamiche di Bank of Montreal MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
58.79 58.79
Intervallo Annuale
22.10 70.86
Chiusura Precedente
57.87
Apertura
58.79
Bid
58.79
Ask
59.09
Minimo
58.79
Massimo
58.79
Volume
1
Variazione giornaliera
1.59%
Variazione Mensile
-1.36%
Variazione Semestrale
55.00%
Variazione Annuale
36.06%
20 settembre, sabato