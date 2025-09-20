Valute / FLYU
FLYU: Bank of Montreal MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN
58.79 USD 0.92 (1.59%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FLYU ha avuto una variazione del 1.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 58.79 e ad un massimo di 58.79.
Segui le dinamiche di Bank of Montreal MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
58.79 58.79
Intervallo Annuale
22.10 70.86
- Chiusura Precedente
- 57.87
- Apertura
- 58.79
- Bid
- 58.79
- Ask
- 59.09
- Minimo
- 58.79
- Massimo
- 58.79
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 1.59%
- Variazione Mensile
- -1.36%
- Variazione Semestrale
- 55.00%
- Variazione Annuale
- 36.06%
20 settembre, sabato