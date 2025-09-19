KurseKategorien
Währungen / FLYU
Zurück zum Aktien

FLYU: Bank of Montreal MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN

57.87 USD 0.31 (0.54%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FLYU hat sich für heute um 0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.87 bis zu einem Hoch von 58.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank of Montreal MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
57.87 58.05
Jahresspanne
22.10 70.86
Vorheriger Schlusskurs
57.56
Eröffnung
58.05
Bid
57.87
Ask
58.17
Tief
57.87
Hoch
58.05
Volumen
2
Tagesänderung
0.54%
Monatsänderung
-2.90%
6-Monatsänderung
52.57%
Jahresänderung
33.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K