FLYU: Bank of Montreal MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN
57.87 USD 0.31 (0.54%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FLYU hat sich für heute um 0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.87 bis zu einem Hoch von 58.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank of Montreal MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
57.87 58.05
Jahresspanne
22.10 70.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 57.56
- Eröffnung
- 58.05
- Bid
- 57.87
- Ask
- 58.17
- Tief
- 57.87
- Hoch
- 58.05
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.54%
- Monatsänderung
- -2.90%
- 6-Monatsänderung
- 52.57%
- Jahresänderung
- 33.93%
