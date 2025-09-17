Валюты / FLYU
FLYU: Bank of Montreal MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN
60.51 USD 1.24 (2.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FLYU за сегодня изменился на 2.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.26, а максимальная — 60.51.
Следите за динамикой Bank of Montreal MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
60.26 60.51
Годовой диапазон
22.10 70.86
- Предыдущее закрытие
- 59.27
- Open
- 60.26
- Bid
- 60.51
- Ask
- 60.81
- Low
- 60.26
- High
- 60.51
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 2.09%
- Месячное изменение
- 1.53%
- 6-месячное изменение
- 59.53%
- Годовое изменение
- 40.04%
