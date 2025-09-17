КотировкиРазделы
FLYU
FLYU: Bank of Montreal MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN

60.51 USD 1.24 (2.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FLYU за сегодня изменился на 2.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.26, а максимальная — 60.51.

Следите за динамикой Bank of Montreal MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
60.26 60.51
Годовой диапазон
22.10 70.86
Предыдущее закрытие
59.27
Open
60.26
Bid
60.51
Ask
60.81
Low
60.26
High
60.51
Объем
2
Дневное изменение
2.09%
Месячное изменение
1.53%
6-месячное изменение
59.53%
Годовое изменение
40.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.