クォートセクション
通貨 / FLYU
FLYU: Bank of Montreal MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN

57.87 USD 0.31 (0.54%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FLYUの今日の為替レートは、0.54%変化しました。日中、通貨は1あたり57.87の安値と58.05の高値で取引されました。

Bank of Montreal MicroSectors Travel 3x Leveraged ETNダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
57.87 58.05
1年のレンジ
22.10 70.86
以前の終値
57.56
始値
58.05
買値
57.87
買値
58.17
安値
57.87
高値
58.05
出来高
2
1日の変化
0.54%
1ヶ月の変化
-2.90%
6ヶ月の変化
52.57%
1年の変化
33.93%
