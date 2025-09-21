Dövizler / FIEE
FIEE: Ubs Ag Fi Enhanced Europe 50 Etn
2.7000 USD 0.1109 (3.95%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FIEE fiyatı bugün -3.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.6600 ve Yüksek fiyatı olarak 2.8100 aralığında işlem gördü.
Ubs Ag Fi Enhanced Europe 50 Etn hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
2.6600 2.8100
Yıllık aralık
2.2500 3.5900
- Önceki kapanış
- 2.8109
- Açılış
- 2.8100
- Satış
- 2.7000
- Alış
- 2.7030
- Düşük
- 2.6600
- Yüksek
- 2.8100
- Hacim
- 14
- Günlük değişim
- -3.95%
- Aylık değişim
- -0.37%
- 6 aylık değişim
- -5.59%
- Yıllık değişim
- -5.59%
21 Eylül, Pazar