FIEE: Ubs Ag Fi Enhanced Europe 50 Etn
2.8109 USD 0.0591 (2.06%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FIEEの今日の為替レートは、-2.06%変化しました。日中、通貨は1あたり2.7600の安値と2.8587の高値で取引されました。
Ubs Ag Fi Enhanced Europe 50 Etnダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
2.7600 2.8587
1年のレンジ
2.2500 3.5900
- 以前の終値
- 2.8700
- 始値
- 2.7600
- 買値
- 2.8109
- 買値
- 2.8139
- 安値
- 2.7600
- 高値
- 2.8587
- 出来高
- 13
- 1日の変化
- -2.06%
- 1ヶ月の変化
- 3.72%
- 6ヶ月の変化
- -1.72%
- 1年の変化
- -1.72%
