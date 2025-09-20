CotationsSections
FIEE: Ubs Ag Fi Enhanced Europe 50 Etn

2.7000 USD 0.1109 (3.95%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FIEE a changé de -3.95% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.6600 et à un maximum de 2.8100.

Suivez la dynamique Ubs Ag Fi Enhanced Europe 50 Etn. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
2.6600 2.8100
Range Annuel
2.2500 3.5900
Clôture Précédente
2.8109
Ouverture
2.8100
Bid
2.7000
Ask
2.7030
Plus Bas
2.6600
Plus Haut
2.8100
Volume
14
Changement quotidien
-3.95%
Changement Mensuel
-0.37%
Changement à 6 Mois
-5.59%
Changement Annuel
-5.59%
20 septembre, samedi