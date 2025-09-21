Valute / FIEE
FIEE: Ubs Ag Fi Enhanced Europe 50 Etn
2.7000 USD 0.1109 (3.95%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FIEE ha avuto una variazione del -3.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.6600 e ad un massimo di 2.8100.
Segui le dinamiche di Ubs Ag Fi Enhanced Europe 50 Etn. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.6600 2.8100
Intervallo Annuale
2.2500 3.5900
- Chiusura Precedente
- 2.8109
- Apertura
- 2.8100
- Bid
- 2.7000
- Ask
- 2.7030
- Minimo
- 2.6600
- Massimo
- 2.8100
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- -3.95%
- Variazione Mensile
- -0.37%
- Variazione Semestrale
- -5.59%
- Variazione Annuale
- -5.59%
21 settembre, domenica