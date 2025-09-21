QuotazioniSezioni
FIEE: Ubs Ag Fi Enhanced Europe 50 Etn

2.7000 USD 0.1109 (3.95%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FIEE ha avuto una variazione del -3.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.6600 e ad un massimo di 2.8100.

Segui le dinamiche di Ubs Ag Fi Enhanced Europe 50 Etn. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.6600 2.8100
Intervallo Annuale
2.2500 3.5900
Chiusura Precedente
2.8109
Apertura
2.8100
Bid
2.7000
Ask
2.7030
Minimo
2.6600
Massimo
2.8100
Volume
14
Variazione giornaliera
-3.95%
Variazione Mensile
-0.37%
Variazione Semestrale
-5.59%
Variazione Annuale
-5.59%
21 settembre, domenica